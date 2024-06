Festakt in Moers Minister nimmt erste E-Busse der Niag in Betrieb

Elektrisch angetriebene Busse seien nicht nur ein wesentlicher Beitrag für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit. Auch die Menschen profitierten von ihnen, sagte am Montag NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer in Moers. Er habe viele Gespräche mit Leuten geführt an Orten, wo E-Busse bereits in Betrieb sind. „Mir hat noch keiner gesagt: Ich will meinen Dieselbus zurück“, so der Minister.