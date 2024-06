Ferienprogramm in Moers Run auf die Tummelferien – Restplätze nur online buchbar

Die Moerser Tummelferien vom 8. bis 24. Juli sind schon fast ausgebucht: Von insgesamt 850 Plätzen sind laut Stadt aktuell noch 88 verfügbar. Kapellen und Eick sind ausgebucht, Restplätze gibt es in Asberg (6), Meerbeck (26) und Repelen (40). Auch der größte Spielpunkt Innenstadt im Freizeitpark ist nahezu ausverkauft (16 freie Plätze). Buchbar sind sie nur online. Die einmaligen Kosten betragen 60, für Inhaber des Moers-Passes 30 Euro. Die Bezahlung ist über Paypal, Giropay, Mastercard und Visa möglich. Falls noch vorhanden werden die letzten Plätze ab Montag, 24. Juni, auch an Nicht-Moerser Kinder vergeben. Zu den Höhepunkten der Tummelferien gehören das Open-air-Kino am 19. Juli – geöffnet für alle – und der Familientag am 21. Juli. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.moers.de. Für Fragen und als Ferientelefon steht das Kinder- und Jugendbüro unter Telefon 02841 201-949 zur Verfügung.