Ferienprogramm in Moers : Musenhof lockt mit Mittelalterferien

Moers Vom 5. bis zum 23. August dreht sich für Kinder am Moerser Musenhof alles um Jahrmärkte, Ernte und Ritterturniere einer prägenden Epoche.

Vom 5. bis zum 23. August verwandelt der Kulturpädagoge die Spiel- und Lernstadt Musenhof erst in einen Jahrmarkt, mahlt dann mit den Ferienkindern Getreide und richtet schließlich ein Ritterturnier aus. „Ganz so historisch korrekt wird es aber nicht ablaufen – auf die mittelalterlichen Strafen verzichten wir natürlich“, sagt Bohndörfer. Auch das Frauenbild wird ein anderes sein: „Wir akzeptieren selbstverständlich, wenn ein Mädchen nicht Burgfräulein, sondern Ritterin oder Stadtwächterin sein möchte.“

Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren können das Ferienprogramm kostenlos mitmachen. Montags bis freitags haben sie die Möglichkeit, von 10 bis 13 Uhr oder von 15 bis 18 Uhr an den mittelalterlichen Spielen teilzunehmen. Vom 5. bis zum 9. August schlüpfen die Kinder in die Rollen des fahrenden Landvolks – als Gaukler, Bader oder Schauspieler stehen sie auf dem Jahrmarkt oder versuchen als Marktschreier auch die minderwertigsten Waren an den Kunden zu bringen. Der Bubenkönig hält Scharlatane, Quacksalber und Beutelschneider in Schach, stellt sie an den Pranger oder darf sie in den Kerker führen.