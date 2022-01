Ferieninitiative in Moers : Nabu erhält 5000 Euro für Projekt „Naturdetektive“

Harald Fielenbach vom Nabu (r.) und Guido Lohman. Foto: Julia Hagenacker

Moers Kindern können in den Sommerferien die Natur des Naturschutzzentrums in Neukirchen-Vluyn entdecken. Mit Hilfe von Natur- und Umweltpädagogen lernen sie dort verschiedene Lebensräume kennen.

Im Oktober verkündet Initiator Guido Lohmann das Ende der wohl größten und erfolgreichsten Wohltätigkeitsaktion am linken Niederrhein: „Bewegen hilft“. Insgesamt wurde darüber seit 2013 rund eine Million Euro für mehr als 80 soziale und karitative Zwecke eingenommen. 5000 Euro gingen jetzt an den Naturschutzbund Nabu. Besonders das Projekt „Naturdetektive“ in Moers und Neukirchen-Vluyn soll davon profitieren. „Am Naturschutz hier in der Region liegt mir sehr viel, daher bin ich auch seit vielen Jahren Mitglied im Nabu“, sagt Lohmann.

Das Projekt Naturdetektive ist eine Ferieninitiative des Nabu. Es ermöglicht Kindern in den Sommerferien die Natur des Naturschutzzentrums an der Tersteegenstraße in Neukirchen-Vluyn zu entdecken. Mit Hilfe von Natur- und Umweltpädagogen lernen sie dort verschiedene Lebensräume kennen. Dabei dürfen sie auch selbst Flora und Fauna mittels Kescher und Mikroskop bestimmen. Für Letzteres kann der Nabu die Spende gut gebrauchen