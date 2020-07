Ferienaktion in Moers-Repelen : Kinder schicken ihre Wünsche in den Himmel

An bunten Luftballons baumeln die Kärtchen mit den Kinderwünschen. Foto: Julia Hagenacker

Moers Die Moerser Ferianaktion MoFa hat in diesem Jahr coronabedingt die Tummelferien ersetzt. 720 Betreuungsplätze hat das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Moers in der ersten Ferienhälfte angeboten. Die Bilanz fällt positiv aus.

Endlich wieder Freunde treffen, gemeinsam draußen spielen, etwas erleben: Während der vergangenen Monate war all das nicht, oder jedenfalls nicht unbeschwert möglich. Am ersten Tag der Moerser Ferienaktion MoFA – dem Alternativangebot für die coronabedingt ausfallenden Tummelferien – haben Kinder in der Offenen Einrichtung für Kinder Repelener Kids (Reki) ihre Wünsche und Hoffnungen auf Zettel geschrieben, sie an Luftballons festgebunden und in den Himmel geschickt.

Corona hat die Tummelferien, die jährliche Ferienmaßnahme des Kinder- und Jugendbüros, unmöglich gemacht. Dafür hatten im Rahmen der MoFA neue Ideen und Konzepte eine Chance. Das sieht auch Denise Duri, Betreuerin in der Reki, so: „Ich habe jetzt zwei Jahre die Tummelferien begleitet, das war immer schön.“ Aber in diesem Jahr sei es bei der MoFA besonders gewesen. „Man hatte viel mehr Zeit, sich mit den einzelnen Kindern zu beschäftigen“, sagt sie.

Insgesamt 720 Betreuungsplätze hat das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Moers trotz der Pandemie in der ersten Ferienhälfte angeboten. Die 75 Betreuer haben ein abwechslungsreiches Programm an 16 Aktionsorten in Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und Turnhallen ermöglicht. Die Arbeit mit den Kindern war intensiver und individueller, denn die Gruppengröße war auf 15 beschränkt.