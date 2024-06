Events in Moers Was die Freibäder im Sommer bieten

Als weiteren Saisonhöhepunkt wird es im Naturbad am 10. August wieder das durch Enni, die DLRG und den Freundeskreis Bettenkamper Meer aufgelegte Badewannen-Rennen geben, „diesmal im XXL-Format“, so die Enni. 100 Paddler in 50 Badewannen sollen gegeneinander antreten. Wer in die Badewanne steigen möchte, kann sich per Mail unter info@moers.dlrg.de einen der Startplätze sichern. Startgebühren fallen nicht an, auch eine Altersgrenze besteht nicht. Alle Teilnehmer müssen aber schwimmen können. An diesem Tag ist der Eintritt für alle Gäste frei, während der Rennen ist der Badebetrieb aber eingeschränkt.