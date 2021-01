Einkaufen in Moers : FDP Moers: Einzelhandel verdient Rückhalt

Moers Liberale schlagen gemeinsame Online-Plattform für alle Moerser Einzelhändler vor – beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Moers Marketing GmbH.

„Der lokale Einzelhandel steht in Folge der Corana-Pandemie besonders unter Druck. Nach Zahlen des Handelsverbands sei es lediglich der Hälfte der befragten Händler möglich, 40 Prozent ihres Vorjahresumsatz zu erzielen“, sagt FDP-Ratsmitglied Martin Borges. Die FDP sehe sich an der Seite des Handels: „Der Einzelhandel bewegt sich und wird innovativer“, sagt Borges. „Wenn aber die Attraktivierung der Innenstadt wie in Moers durch die LED-Beleuchtung vorangetrieben wird, braucht es auch den Rückhalt der Bevölkerung, Zerstörung und Diebstahl vorzubeugen. Das ist eine gemeinsame Aufgabe für uns als Gesellschaft, wenn wir lebendige Innenstädte mit Einzelhandel erhalten möchten“, findet Borges.

Online-Plattformen für lokale Händler wie die Gaststättenplattform mit Abhol- und Lieferservice der Sparkasse am Niederrhein leisteten einen guten Beitrag. So könne sich FDP-Wirtschaftsexperte Dietmar Meier auch eine gemeinsame Online-Plattform in Zusammenarbeit mit der Moers Marketing GmbH vorstellen, die sich durch spezifisches Angebot von den globalen Onlineversandhäusern unterscheiden könnte: „Geschäfte in der Innenstadt bilden eine Art Cluster. Sie konkurrieren nicht nur, sondern nutzen auch gegenseitige Synergieeffekte. Eine Person, die einmal in der Innenstadt ist, kauft selten nur ein einziges Produkt bei einem Händler“, sagt Meier. Daher sei es sinnvoll, wenn Moers-Marketing eine vernetzende und koordinativ unterstützende Rolle einnehme für eine offene Online-Plattform aller Einzelhändler.