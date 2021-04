Landtagswahl 2022 : FDP Kreis Wesel kürt ihre Kandidaten für 2022

Kreis Wesel Constantin Borges aus Moers geht als Spitzenkandidat der FDP Kreis Wesel in die Wahl 2022. Franca Cerutti aus Rheinberg-Orsoy wird sich im Wahlkreis 57 (Wesel II) in den Kommunen Rheinberg, Alpen, Kamp-Lintfort, Xanten, Sonsbeck und Voerde zur Wahl stellen.

Drei Frauen und ein junger Mann gehen für die FDP Kreis Wesel in die Landtagswahl 2022. Auf einer Wahlversammlung zur Landtagswahl am Samstag in Kamp-Lintfort wählten die Liberalen Constantin Borges (26) aus Moers, Franca Cerutti (44) aus Rheinberg und Nadine Kleinsteinberg (31) aus Schermbeck zu ihren Kandidaten zur Wahl im nächsten Jahr. Bettina Piechatzek (43) aus Dinslaken, ebenfalls Mitglied der FDP Kreis Wesel, kandidiert im Wahlkreis Dinslaken/Oberhausen-Nord und habe bereits in Oberhausen als Kandidatin überzeugt. Das teilten die Kreis Weeler Liberalen am Sonntag mit.

Franca Cerutti, Psychotherapeutin mit eigener Praxis in Rheinberg-Orsoy, werde sich im Wahlkreis 57 (Wesel II) in den Kommunen Rheinberg, Alpen, Kamp-Lintfort, Xanten, Sonsbeck und Voerde zur Wahl stellen. Sie verknüpfte in ihrer Vorstellung Berufliches und Politisches und möchte vor allem ein Ohr für die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger in NRW haben. Für den Wahlkreis 58 (Wesel III) mit den Kommunen Wesel, Schermbeck, Hamminkeln und Hünxe werde Nadine Kleinsteinberg ins Rennen um den Landtag einsteigen. Die Steuerberaterin aus Schermbeck sei seit langem kommunalpolitisch vor Ort aktiv und wolle nun die Menschen in den Kommunen Wesel, Schermbeck, Hamminkeln und Hünxe für liberale Landespolitik begeistern. Ein besonderes Anliegen sei ihr die Digitalisierungspolitik des Landes. Constantin Borges, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion im Weseler Kreistag, kandidiert im Wahlkreis 59 (Wesel IV) in den Kommunen Moers und Neukirchen-Vluyn. Der gelernte Bankkaufmann trete nicht nur für eine Fortsetzung der schwarzgelben Regierung in NRW an, sondern auch für eine stetige Erneuerung als andauernder Prozess. Borges geht als Spitzenkandidat der FDP Kreis Wesel in die Wahl 2022. Bernd Reuther, Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der FDP im Kreis Wesel, freut sich über drei positive Abstimmungsergebnisse: „Die vier Kandidaten sind eine außerordentlich gute Wahl für den Kreis Wesel und seine Menschen. Ich freue mich auf den Wahlkampf Anfang 2022.“