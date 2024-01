FDP-Kandidat aus Moers „Europawahl entscheidet über Zukunft unseres Kontinents“

Zwei Tage vor dem Schalttag 29. Februar feiert Michael Terwiesche seinen 60. Geburtstag. Während andere bei diesem runden Geburtstag planen, wie sie sich aus dem Berufsleben zurückziehen, sucht der Liberale aus Moers eine weitere Aufgabe. Er kandidiert in den Kreisen Kleve und Wesel sowie in der Stadt Krefeld für die Europawahl, steht hinter dem Mettmanner Moritz Körner, dem Generalsekretär der FDP in Nordrhein-Westfalen, auf dem zweiten Platz der Landesvorschlagsliste.