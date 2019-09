Kommunalwahl in Moers : FDP wehrt sich gegen Vorwurf der Altersdiskriminierung

Moers Die Mitglieder des Ortsverbands haben am Donnerstag die Reserveliste zur Kommunalwahl 2020 gewählt. Kontrovers wurde in diesem Zusammenhang über das Alter der Kandidaten diskutiert.

Die Liberalen in Moers betonen ihre Offenheit für alle Generationen im Bezug auf die kommunalpolitische Arbeit. Wie berichtet, haben die Mitglieder des Ortsverbands am Donnerstag die Reserveliste zur Kommunalwahl 2020 gewählt. Kontrovers wurde in diesem Zusammenhang über das Alter der Kandidaten diskutiert. Auslöser war die Personalie Laakmann.

„Wir wollen eine gute Durchmischung im Team aus erfahrenen und jungen Menschen, und wir distanzieren uns von jeglicher Altersdiskriminierung“, betont Borges nunmehr. Die FDP in Moers wolle zur Kommunalwahl und in der neuen Fraktion eine offene Beteiligung und Mitarbeit, durchgehend durch alle Generationen. „Wir freuen uns über jede Einbringung und Mitarbeit von gestandenen Kommunalpolitikern, denn Platz ist für jeden da, der für freiheitliche Themen kämpfen möchte“, sagt auch Tien Vo. Eine Symbiose aus verschiedenen Generationen werde die politische Arbeit in jeglicher Hinsicht bereichern. Das sieht auch JuLi-Spitzenkandidat Henrik Stachowicz so: „Ich würde mich jederzeit über den Rat von erfahrenen und gestandenen Kommunalpolitikern freuen“, sagt er.