Freie Bürgerliste Moers : FBM: Der Streichelzoo muss erhalten bleiben

Moers/ Kamp-Lintfort Gerade in den aktuellen Corona-Zeiten sei der Kontakt mit der Natur und den Tieren auch für Moerser sehr wichtig – sagen die Lokalpolitiker.

(RP) Einige Tiere – eine Ziege, acht Hühner, neun Enten und eine Gans, sieben Schafe und zwei Alpacas – aus dem Streichelzoo am Freizeitpark in Moers sollen, wie berichtet, vorübergehend ein neues Zuhause bekommen. Die Stadt Moers leiht sie dem „Kalisto-Tierpark“, der auf dem Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort eine Spiel- und Tieroase aufbaut. Die Schafe, ein Schwein und die Vögel bleiben in Moers. „Die Landesgartenschau ist eine Attraktion für die Region. Deshalb kooperieren wir gerne mit Kalisto“, sagt der Technische Beigeordnete Thorsten Kamp.