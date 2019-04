Moers : Schmiererei am Geleucht

Auch die Tür des Geleuchts ist besprüht worden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Farbschmierereien haben Unbekannte am Wochenende am „Geleucht“ hinterlassen. An insgesamt fünf Stellen wurde das rot gestrichene Wahrzeichen auf der Halde Rheinpreußen mit schwarzer Farbe bemalt, teilte die Polizei mit.

Genauere Bezeichnungen oder Schriftzüge seien nicht zu erkennen. Die Polizei in Moers bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02841 171-0.

(rp)