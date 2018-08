Farbe für Repelener Verteilerschränke

Moers Fünf Jugendliche erlebten einen besonderen Unterricht.

Im Rahmen des Projekts „Mach mal Kunst“ haben sie zwei Stromverteilerschränke am Repelener Markt künstlerisch gestaltet. Natürlich nicht illegal, sondern sogar auf Wunsch: In Kooperation mit dem Verein Repelen Aktiv und der Enni sollten die Siebt- und Achtklässler der Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp das Stadtbild verschönern. „Für die Kinder war es eine tolle Sache“, freuten sich Kunstlehrerin Beate von der Ruhren und Pascal Hagel von Repelen aktiv. Rund 1500 Verteilerschränke hat die Enni in Moers. Dass die grauen Flächen Sprayer anziehen, die illegal ihre „Tags“ aufbringen, ist der Enni schon lange ein Dorn im Auge. „Die Schmierereien sind nicht schön und das Entfernen ist teuer“, weiß Geschäftsführer Stefan Krämer. Wie gerufen kam da die Idee des Vereins Repelen aktiv, der die Aktion finanziert. Dabei hatten sich die Schüler bei einer Führung über den Energiepfad am Solarpark Mühlenfeld der ENNI in Neukirchen-Vluyn zunächst Anregungen für ihre Motive geholt. Danach arbeiteten sie an ihren Entwürfen. So entstanden zum Beispiel Selins Erd-Herz mit Windrädern oder Larissas grüne Glühbirne.