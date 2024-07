Familien-Festival in Moers Das erwartet die Gäste beim „Cosmo“

Noch dauert es ein bisschen bis zur dritten Ausgabe des Cosmo-Festivals. Am Samstag, 24. August, ab 13 Uhr, startet in Rheinkamp das familienfreundliche Event, das Gutes im Schilde führt. Bei den Machern an der Front und den Akteuren im Hintergrund ist eine erwartungsvolle Stimmung spürbar. „Wir haben viel mehr Lust auf noch mehr“, erklärt Atilla Cikoglu vom Cosmo-Vorstand. Die Mannschaft hat sich daher auch vergrößert. Alle Crewmitglieder tragen T-Shirts mit dem Aufdruck „Here we go again 2024“.