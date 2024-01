Fall Kazim Tatar aus Moers Wegen Mordes angeklagte Ex-Frau schweigt vor Gericht

Vom mysteriösen Vermisstenfall zum mutmaßlichen Tötungsdelikt wurde der Fall schließlich am 7. Oktober. An diesem Tag brannte es in der Wohnung von Kazim Tatar. Die Ermittler waren sich schnell sicher: Das Feuer wurde gelegt, um Spuren zu verwischen. Ende November 2022 fanden sie die Leiche des Moersers in einem Waldstück in Hülsdonk – in gut einem Meter Tiefe vergraben und in sechs Stücke zerteilt.