Fall Kazim Tatar aus Moers „Tatwaffe verschwand wahrscheinlich im Rhein“

Kein Geständnis, keine Tatzeugen, keine Tatwaffe: Im zweiten Indizienprozess im Fall Kazim Tatar, der am 12. September 2022 in seiner Wohnung erschossen und später in einem Waldstück in Hülsdonk in sechs Teile zerteilt vergraben wurde, will das Landgericht Kleve am kommenden Montag ein Urteil sprechen. Für die wegen Mordes angeklagte Ex-Frau des getöteten Schneiders geht es im Indizienprozess um alles oder nichts: eine lebenslange Freiheitsstrafe oder Freispruch.