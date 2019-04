Untersuchung zu den Radwegen : Fahrradklima-Test: Moers im Mittelfeld

Grafschaft Der Allgemeine deutsche Fahrrad-Club ADFC hat am Dienstag die Ergebnisse seines Fahrradklima-Tests 2018 veröffentlicht. Danach belegt Moers mit einer Gesamtbewertung von 4,0 den 17. Platz unter insgesamt 41 Städten mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern.

Beste Stadt dieser Größenklasse ist Göttingen mit einem Wert von 3,35. Gegenüber dem letzten Fahrradklimatest 2016 hat sich Moers um einen Platz verbessert. Neukirchen-Vluyn taucht im aktuellen Ranking auf Platz 155 unter insgesamt 311 Städten mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern auf. Beim Fahrradklima-Test konnten Teilnehmer online Fragen zum Radfahren in ihrer Stadt beantworten und Bewertungen abgeben. In Moers haben 172 Menschen mitgemacht. Besonders gute Bewertungen erhielt die Stadt zum Beispiel in den Kategorien „Erreichbarkeit Stadtzentrum“ und „Zügiges Fahren“, schlecht bewertet wurden unter anderem die „Führung an Baustellen“ und „Fahrradmitnahme im Öffentlichen Verkehr“.