Upcycling-Fahrradflotte für Moers : „Moersbikes“ sollen das Stadtbild prägen

Moers Der Förderverein Moersfriends ruft zum Aufbau einer Upcycling-Fahrradflotte auf. Insgesamt 100 Räder sollen für das Moers Festival gesammelt werden. Die „moersbikes“ sollen dann während des Festivals, aber auch unterjährig kostenlos zur Verfügung stehen.

Maja Stolte, Kunstlehrerin am Gymnasium Adolfinum, bedauert, dass der Lockdown das Projekt aufgehalten hat. „Wir haben so toll gestartet“, sagt sie. „Die Schüler entwickelten eigene kreative Ideen, bauten die Räder auseinander, um an ihnen zuarbeiten. Und dann plötzlich Stopp. Trotzdem wollen wir weitermachen und bis Pfingsten so viele Räder wie möglich moersifizieren!“ Auch an den übrigen 361 Tagen im Jahr sollen die moersbikes nicht im Keller des Festivalbüros verstauben, sondern allen interessierten Institutionen in Moers und der Region zur Verfügung stehen. So sollen die Moersbikes das Stadtbild prägen.