Fahndung in Moers Polizei sucht mit Foto nach Ladendieb

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am 19. Juni 2023 Diebstähle in Aldi-Filialen in Moers-Genend und Moers-Eick begangen hat. Mit einem anderen Täter, der bereits ermittelt werden konnte, hatte der Mann Waren im Eingangsbereich der Läden postiert und diese dann mithilfe des Komplizen aus dem Markt gebracht.