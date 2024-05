Kultur in Moers So schön wird die Extraschicht 2024 in Moers

Die drei G, „Goldschächtchen, Geleucht und Glück auf“, stehen im Mittelpunkt der achten Extraschicht in Moers. Sie lädt am Samstag, 1. Juni, 18 bis 2 Uhr, auf das Gelände der ehemaligen Zechenanlage Schacht IV zu einem tollen wie abwechslungsreichen Programm ein. Das Besondere dieser Extraschicht: Die „Nacht der Industriekultur“ feiert in diesem Jahr die 25. Ausgabe mit 19 Städten und 35 Spielorten im Ruhrgebiet.