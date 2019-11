Zeugen gesucht : Exhibitionist entblößt sich in Hochstraß

Moers Die Polizei ist auf der Suche nach einem etwa 30-jährigen Mann, der sich am Sonntagmorgen auf der Homberger Straße entblößte. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

(ots) Am Sonntagmorgen etblößte sich ein bislang unbekannter Täter vor einer 24-Jährigen an der Homberger Straße in Hochstraß. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 06.25 Uhr und 06.28 Uhr. Der bislang unbekannte Mann hatte die 24-Jährige in Richtung Innenstadt zu Fuß überholt. Dann ließ er die Hosen herunter, entblößte sich und forderte die junge Frau zu sexuellen Handlungen auf. Sie reagierte richtig, indem sie nicht auf die Anspielungen des Mannes einging und in Richtung Innenstadt wegrannte. Währenddessen rief sie die Polizei an. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnten diese den Mann jedoch nicht mehr antreffen. Der Exhibitionist ist Mitte 30, hat eine schlanke Statur und ein asiatisches Aussehen. Er sprach mit einem leichten Akzent und trug einen khakifarbenen Mantel sowie eine weiße Unterhose.