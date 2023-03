Ex-Belvona-Haus in Moers Nach Berichterstattung – neuer Verwalter liefert Heizöl

Gute Nachrichten für die Bewohner der ehemaligen Belvona-Häuser an der Bismarckstraße in Meerbeck: Vorerst müssen sie nicht mehr frieren. Am Montag hat die neue Hausverwaltung – die in Berlin ansässige Optima GmbH – das ausgegangene Heizöl nachliefern lassen. Wie berichtet hatten die Mieter zuvor, wie bereits Ende vergangenen Jahres beim Optima-Vorgänger Belvona, wochenlang vergeblich versucht, Kontakt zum Unternehmen aufzunehmen. Hinweise auf das zur Neige gehende und schließlich aufgebrauchte Öl wurden ignoriert, die Bewohnerinnen und Bewohner der Bismarckstraße ohne Heizung und warmes Wasser sitzen gelassen. Erst nachdem sich unsere Redaktion in der vergangenen Woche eingeschaltet und berichtet hatte, wurde reagiert.