Event in Moers So schön wird die Rocknacht 2024

Es darf wieder gerockt werden. Für Samstag, 17. August, laden die beiden Veranstaltungsgastronomen Dirk Aberfeld und Michael Zajuntz zu der inzwischen schon traditionellen „Moerser Rocknacht 2.0“ auf die Wiese am Enni Sportpark in Moers Rheinkamp ein. Und auch diesmal dürfen sich die Besucher dabei wieder auf einen Abend voller mitreißender Rockmusik freuen. Am Dienstag (3. August) stellten die beiden Veranstalter gemeinsam mit Michael Kersting von der Moers Marketing und seiner Kollegin Alicia Weidenfeld zählenden Volksbank Niederrhein das Programm bei einem Pressetermin im Grafschafter Wirtshaus am Kastellplatz vor. Mit dabei war Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein, die zu den Hauptsponsoren schon der ersten Rocknacht gehörte.