Jubiläum in der Schlossstadt Diakonie im Kirchenkreis Moers wird 100 Jahre alt

Am Freitag, 19. April, wird in der Moerser Stadtkirche groß gefeiert: Denn die Diakonie im Kirchenkreis Moers besteht in diesem Jahr seit genau 100 Jahren. Dazu gehören auch die Einrichtungen im Duisburger Westen. Mit Beschluss der Kreissynode vom 13. Oktober 1924 wurde die Diakonie als Wohlfahrtsverband aufgebaut, um den sozialen Herausforderungen der Zeit zu begegnen. 100 Jahre später ist die Bedeutung der diakonischen Dienste für den Zusammenhalt in der Gesellschaft ungebrochen.