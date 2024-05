Europawahl in Moers Moerser Liberale empfangen „Eurofighterin“

„Frieden schaffen ohne Waffen“, skandierten gut 100 Demonstranten. „Kriegstreiber raus – Stopp FDP“ stand auf einem Plakat. Eine russische Fahne war zu sehen. Anlass der Demo war ein Besuch von Marie-Agnes Strack-Zimmermann in Moers. Die „Eurofighterin“, wie sie selbst von der Liberalen genannt wird, lockte 180 Liberale ins Lokal „Jedermann“ an der Hülsdonker Straße – und funkte auf der gleichen Wellenlänge wie ihre Gäste. Strack Zimmermann ist die bundesdeutsche Spitzenkandidatin der FDP und europäische Spitzenkandidatin der ALDE (Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa) für die Europawahl am 9. Juni.