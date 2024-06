Europawahl 2024 So haben Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheurdt gewählt

Die Moerser CDU kann sich freuen: Beim Blick auf die „Mehrheitenkarte“ des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein für Moers herrschte nach der Europawahl die Farbe Schwarz vor. Die Christdemokraten haben die Wahl für sich entschieden – wenn auch die Verluste der SPD in Moers gering blieben. In Neukirchen-Vluyn und Rheurdt wurde die CDU sogar noch stärker als 2019. Kamp-Lintfort bleibt dagegen eine SPD-Hochburg. Die AfD konnte auch in den Städten der Grafschaft stark zulegen – in Kamp-Lintfort lag sie in sechs Ratswahlbezirken vorn. Die Grünen haben ihre Ergebnisse der Europawahl von 2019 überall ungefähr halbiert.