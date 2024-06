Europawahl 2024 in Moers und Region Was das Ergebnis für die Kommunalwahl 2025 bedeutet

Die Christdemokraten haben die Europawahl für sich entschieden – das gilt auch für die Kommunen der Grafschaft. Zwar sind die Verluste der SPD in Moers am Ende gering geblieben. In Neukirchen-Vluyn und Rheurdt hat die CDU als stärkste Kraft im Vergleich zu 2019 aber zugelegt. Allein Kamp-Lintfort bleibt, mit knappem Vorsprung, eine SPD-Stadt.