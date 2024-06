Stimmen zur Wahl aus Moers und Region „Alle Demokraten müssen sich die Frage stellen, warum wir eine so starke AfD haben“

Ingo Brohl (CDU) Der Landrat des Kreises Wesel ist mit dem Wahlausgang zufrieden. Das sei ein gutes Ergebnis für die CDU, was auch mit guter Politik vor Ort zu tun habe, sagt er. „Unabhängig davon müssen sich alle Demokraten – besonders aber wohl die Ampel-Parteien in der Bundesregierung – die Frage stellen, warum wir eine so starke AfD haben.“ Das Erstarken der Rechtspopulisten sei ein Europatrend, habe sicher aber auch mit der Unzufriedenheit vieler mit der Arbeit der Bundesregierung zu tun, sagt Brohl. „In der Konsequenz heißt das: Wir alle sind vor Ort noch mehr gefragt, die Menschen von, was wir hier tun, zu überzeugen.“