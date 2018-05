Neues Datenschutzgesetz in Moers: EU-Datengesetz verunsichert die Vereine

Neues Datenschutzgesetz in Moers

Moers Eigentlich sollten Bürgerrechte bei Google & Co. gestärkt werden. Doch viele Ehrenamtler fürchten Strafzahlungen.

Auf Pointen und Kritik an der Obrigkeit versteht sich der Kulturausschuss Grafschafter Karneval. Eigentlich. Doch was seit Mitternacht als europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt, hat den Moerser Karnevalisten das Lachen aus dem Gesicht vertrieben. 20 Millionen Euro Strafzahlungen beim kleinsten Verstoß gegen die neuen Regeln? Die Jecken haben einen Rechtsanwalt als Mitglied in den eigenen Reihen. Der habe "drüber geschaut".