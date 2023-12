Haushalt 2024 in Kamp-Lintfort Fraktionen kritisieren die Finanzplanung der Stadt

„Der uns vorgelegte Haushalt basiert auf Hoffnungen, unrealistischen Erwartungen und fehlenden Vorgaben des Landes“, sagte CDU-Faktionschef Simon Lisken und hinterfragte den Sinn des globalen Minderaufwandes: „Durch diesen Buchungstrick kommt kein einziger zusätzlicher Euro in die Kassen unserer Stadt.“ Der Haushaltsentwurf spiegele nicht die „wahre Finanzlage der Stadt Kamp-Lintfort wider. Es ist an der Zeit, eine offene und ehrliche Bestandsaufnahme vorzunehmen“, forderte Lisken. Johannes Tuschen (Bündnis 90 / Die Grünen) stimmte zwar für den Haushaltsentwurf, weil der Kämmerer den Rotstift nicht bei den freiwilligen Leistungen angesetzt habe, sorgte sich aber um die nachfolgenden Generationen: „Wir hinterlassen die anwachsenden Schulden unseren Kindern und Enkelkindern. Das führt dazu, dass meine drei Monate alte Enkelin am heutigen Tag 34.000 Euro Schulden hat – das ist die Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland.“