Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Moers Das ist der Nachfolger von Hinrich Kley-Olsen

Aufgewachsen im Bonner Raum, hat er in Vechta Kultur- und Erziehungswissenschaften studiert und zudem einen Masterabschluss in Erwachsenenbildung an der Universität Duisburg-Essen absolviert. Bereits während seines Studiums sammelte er Erfahrungen in der teilstationären Jugendhilfe und engagierte in der pädagogischen Begleitung für Freiwilligendienste.