Erste Moerser Altstadtweihnacht Familiär und stimmungsvoll

Moers · Musiker und Moderator Dirk Elfgen knüpfte auf der RP-Bühne am Gänsebrunnen an eine liebgewonnene musikalische Tradition an. Wie das neue Format ankam und ob es 2023 eine Wiederholung gibt.

18.12.2022, 15:55 Uhr

So schön war die erste Moerser Altstadtweihnacht 7 Bilder Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann