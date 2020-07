Ersatz für Moerser Kirmes : Familien-Freizeitparkt auf dem Ebert-Platz

Moers Unter dem Titel „MoFun – Moerser Familienspaß“ ist vom 4. bis 13. September auf dem Friedrich-Ebert-Platz ein „Markt“ zu finden, der mit kleinen Fahrgeschäften, Imbissbuden und Biergärten vor allem Familien mit Kindern ansprechen soll.

Zwar keine Kirmes, aber Vergnügen vor allem für Familien mit viel Rummelplatz-Atmosphäre verspricht ein neues Veranstaltungskonzept. Stadtmarketingmanager Michael Birr und Vertreter der Moerser Schaustellervereine haben es am Donnerstag in Grundzügen entwickelt. Unter dem Titel „MoFun – Moerser Familienspaß“ ist vom 4. bis 13. September auf dem Friedrich-Ebert-Platz ein „Markt“ zu finden, der mit kleinen Fahrgeschäften wie Karussells, Imbissbuden, Süßwarenständen und Biergärten vor allem Familien mit Kindern ansprechen soll.

Bürgermeister Christoph Fleischhauer sicherte spontan seine Unterstützung für die Veranstaltung zu: „So, wie wir den Händlern und den Gastronomen unter die Arme greifen, könnte ich mir dies auch bei den Schaustellern vorstellen.“ Denkbar wäre nach Auffassung des Stadtoberhaupts ein Verzicht auf die Sondernutzungsgebühren wie in der Gastronomie. „Es bleibt ein Abenteuer, aber wir müssen es versuchen“, so der Bürgermeister weiter. Er bat darum, vor allem die Moerser Schaustellerinnen und Schausteller bei der Auswahl der Stände zu berücksichtigen.

Moerser haben Kirmes immer die Treue gehalten „Gerade für die Schausteller sei die Zeit extrem schwierig, sodass neue Konzepte entwickelt werden mussten“, erläuterte Michael Birr. Vor diesem Hintergrund hatte er sich verschiedene Pop-Up-Vergnügungsparks in NRW angeschaut und mit den Gästen, Betreibern sowie den dortigen Schaustellern gesprochen. Sein Fazit: Kleinere Formate funktionieren ganz gut, da sie einen kleineren Kostenblock haben und zielgruppenspezifisch ausgestaltet werden können.

Die Beteiligten sind sich sicher, dass die Veranstaltung gut angenommen wird. „Wenn Weihnachtsmarkt oder Kirmes gestartet sind, sagen viele Leute in den ersten Tagen: toll, dass in Moers wieder was los ist“, berichtete Schausteller Michael Zajuntz. Das Gelände von „MoFun“ wird anders als bei einer Kirmes eingezäunt und kann über den geringen Eintrittspreis von zwei Euro pro Person betreten werden. Gastronomie und Fahrgeschäfte kosten extra. „Um den günstigen Eintrittspreis anbieten zu können, werden wir Schausteller eine Menge Eigenleistung einbringen. Die zwei Euro werden vor allem für die zusätzlichen Hygienemaßnahmen benötigt“, sagt Dirk Aberfeld.