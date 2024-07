Erntezeit in Moers Direkt vom Feld, frischer geht es nicht

Rund 25 Hektar Fläche entlang der Bahnhofstraße in Kapellen, Höhe Sportplatz, werden Menschen in Mengen anlocken. Landwirt Maximilian Knuf hat die Fläche mit gängigen Gemüsesorten bestellt. Ende Juli soll der Erntestart erfolgen. Am ersten Wochenenden im Oktober, zum Erntedanktag, ist dann Schluss. „Wir starten am 26. Juli und bieten bis in den Herbst die Möglichkeit, direkt frisch vom Feld zu ernten“, so Knuf. Seit 2019 und bei konstanter Flächengröße ist Erntespaß pur in der Direktvermarktung angesagt.