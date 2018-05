Moers : Erneut mehr Hotelübernachtungen

Moers Auch im ersten Quartal 2018 haben mehr Menschen in Hotels in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn eingecheckt. Der positive Tourismus-Trend hält an.

Die Tourismus-Bilanz des Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) bescheinigt Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn auch für das erste Quartal 2018 einen Aufwärtstrend. Von den Statistikern unter die Lupe genommen wurden erneut Betriebe mit mindestens zehn Betten.

Demnach ist die Zahl der Gästeübernachtungen in Moers insgesamt gestiegen: auf 24.060 im Vergleich zu 22.795 im entsprechenden Vorjahreszeitraum (Januar bis 2017). Macht eine Veränderung zum Positiven von 5,5 Prozent. Wer als Tourist in der Grafenstadt übernachtet, bleibt in der Regel eineinhalb Tage, sagt IT.NRW.

Sehr gut entwickelt haben sich die Zahlen aber auch in Kamp-Lintfort. Dort waren die Hotels in den ersten drei Monaten des Jahres zu 40,2 Prozent ausgelastet, sagen die Statistiker. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2017 lag die Auslastungsquote bei 33,6 Prozent. Insgesamt gab es in der einstigen Bergbau- und künftigen Landesgartenschaustadt von Januar bis März 8356 Gästeübernachtungen. Im Vorjahreszeitraum waren es 7575. Das ergibt eine Verbesserung von plus 10,3 Prozent. Sogar ein Mehr von 22,6 Prozent kann diesbezüglich Neukirchen-Vluyn aufweisen.

212 Betten stellen drei Hotelbetriebe dort zur Verfügung. Bis März 2018 wurden darin 6341 Gästeübernachtungen gezählt. 5172 waren es in 2017. Gäste aus dem Ausland, heißt es, blieben im Schnitt 2,2 Tage in Neukirchen-Vluyn. Damit schwimmen die Grafschaft und die Region mit dem Landestrend. Denn: Im ersten Quartal 2018 besuchten mehr als 5,1 Millionen Gäste die 5145 nordrhein-westfälischen Beherbergungsbetriebe; sie verbuchten insgesamt 11,3 Millionen Übernachtungen.

Wie ITNRW mitteilt, nahm im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres die Besucherzahl um 0,7 Prozent und die Zahl der Übernachtungen um 0,9 Prozent zu. Bei den Gästen aus dem Inland stieg die Zahl der Ankünfte auf 3,9 Millionen (plus 1,2 Prozent) und die der Übernachtungen auf 8,9 Millionen (plus 1,5 Prozent).

Die Zahl von Gästen aus dem Ausland (1,2 Millionen; minus 0,9 Prozent) und deren Übernachtungen (2,4 Millionen; minus 1,5 Prozent) waren im ersten Vierteljahr niedriger als im Jahr zuvor.

