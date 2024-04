Ernährungsexperte aus Moers Abnehmen mit der „KinKout“-Methode – so funktioniert’s

Gerade ist die Fastenzeit für Christen zu Ende gegangen, in der sie sich auf einfache Lebensmittel beschränkt oder den Verzicht auf Zucker, Alkohol oder soziale Medien praktiziert haben. Vom Wohlfühlen im eigenen Körper und einer bewussteren Lebensführung ist dann Rede. Die will Ernährungsentwickler Patrick Paaßen mit seinem Konzept fortführen. In einem Vortrag an der VHS hat er vor Kurzem seine „KinKout“-Methode vorgestellt.