Ein Erbe mit Herz in Moers „Diese Autos sind intensiv verbunden mit wichtigen Lebensabschnitten“

Was macht man, wenn man einen alten Golf der Baureihe 2 und einen ebenfalls etwa 40 Jahre alten Mercedes erbt, mit der Auflage, beide Fahrzeuge gemeinnützig zu verwenden? Der Grafschafter Diakonie ist genau das passiert. „Eine Erbschaft hat einen traurigen Anlass, das können und wollen wir nicht vergessen“, sagt Joachim Bocks-Raeth, Leiter des Rudolf-Schloer-Stifts an der Kranichstraße in Moers. „Gleichzeitig freuen wir uns über die schöne Idee, mit der unsere Arbeit unterstützt werden soll. Für viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner ist das ein Glücksfall, denn sie erinnern sich lebhaft an die Zeit, als diese Autos zum Stadtbild gehörten“, fährt er fort. Mit den Autos sei man früher zur Arbeit, zum Einkaufen oder – mit der Kassette im Autoradio und den Kindern auf dem Rücksitz – in den großen Ferien in den Urlaub gefahren. „Diese Autos sind intensiv verbunden mit wichtigen Lebensabschnitten“, so Bocks-Raeth.