Fahne gehisst : Für Lohngleichheit zwischen Mann und Frau

Moers Am „Equal Pay Day“ wurde am Moerser Rathaus eine Flagge gehisst.

Gegen ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen ein Zeichen setzen: Am Equal Pay Day (Tag der Entgeltgleichheit) haben die Gleichstellungsstelle der Stadt, der Personalrat und Bürgermeister Christoph Fleischhauer im wahrsten Sinne des Wortes Flagge gezeigt. Unter dem Motto „Auf Augenhöhe verhandeln – wir sind bereit!“ findet der Tag für mehr Gleichberechtigung bei der Lohnzahlung jährlich am 17. März statt.

„Die geschlechterspezifische Lohnlücke ist die ,Gender Pay Gap’“, teilte die Stadt mit. „Das bedeutet, dass Frauen im Vergleich zu Männern in Deutschland durchschnittlich 21 Prozent weniger verdienen. Um das Einkommen zu erzielen, das Männer bereits im Vorjahr erzielt haben, müssen Frauen statistisch betrachtet bis zum 17. März arbeiten.“ Die Lohnungleichheit entstamme dem Bild der Frau als Hausfrau und Mutter, so die Stadt weiter: „Somit waren dem weiblichen Geschlecht der Bildungserwerb und der Zugang zum Arbeitsmarkt lange verwehrt. Inzwischen sind die Unterschiede bei den Bildungsabschlüssen verschwunden, doch in der Gesellschaft sind die Rollenerwartungen noch tief verankert.“