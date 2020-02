Bakterien in Krefelder Trinkwasser : Enni: „Trinkwasser kann in Moers bedenkenlos konsumiert werden“

MOERS Bei einer routinemäßigen Untersuchung wurden in Krefeld Bakterien im Trinkwasser festgestellt. Die Enni als Moerser und Neukirchen-Vluyner Wasserversorger gibt für ihr Netzgebiet Entwarnung.

(RP) Eine Nachricht am Dienstag aus Krefeld hat auch Bürger in Moers und Neukirchen-Vluyn verunsichert. Für den Stadtteil Hüls hatte das Gesundheitsamt der Stadt Krefeld Bürgern empfohlen, das Leitungswasser nicht mehr zu trinken. Bei einer routinemäßigen Trinkwasseruntersuchung wurde eine Belastung durch Enterokokken festgestellt, die bei immungeschwächten Personen zu Durchfallerkrankungen führen können. Während der zuständige Krefelder Netzbetreiber, die Netzgesellschaft Niederrhein NGN, derzeit auf der Suche nach der Ursache ist, gibt die Enni als Moerser und Neukirchen-Vluyner Wasserversorger für ihr Netzgebiet Entwarnung. Es gebe keine Verbindung der Leitungsnetze beider Unternehmer, erklärte Enni-Geschäftsführer Kai Gerhard Steinbrich.

Trotz des Schreckens ist die jetzige Krefelder Vorsichtsmaßnahme für Steinbrich ein Beleg, dass die Kontrollmechanismen in der deutschen Wasserversorgung funktionieren. „Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel, das unabhängige Institute und Gesundheitsämter stets im Auge haben.“ Auch im Netzgebiet der Enni liefen tagtäglich Probenentnahmen an Wasserwerken und auch in ausgewählten Haushalten des Leitungsnetzes, die bakteriologische Auffälligkeiten schnell zu Tage fördern würden. Hinzu kämen chemisch physikalische Analysen, die unabhängige Institute in regelmäßigen Abständen durchführen würden.