Enni Night of the Bands Location in Moers : Im Slix ist der Kunde noch König

Moers Erhan Arslan machte im Januar aus dem „Monokel“ das „Slix“. Seinen Gästen erfüllt er jeden Gin- oder Cocktailwunsch. Nun kommt Reggae hinzu.

Wenn man ihn fragt, was ihm als Angestellter bei einer Restaurantkette gefehlt habe, überlegt er nicht lange: „Die Liebe zu den Gästen.“ Und findet selbst, dass das „schleimig“ klingt. Aber so sei es nun einmal. Wenn ein Gast sich nicht entscheiden kann, was er trinken möchte, dann sagt Arslan nicht: „Gut, ich komme in ein paar Minuten wieder.“ Er versucht, den Gast kennenzulernen, fragt ihn nach seinen Vorlieben, empfiehlt ihm einen Gin mit frischen Himbeeren und Basilikum oder mixt eine Pina Colada mit Kokos. Früher konnte er das nicht so einfach machen. An seinem alten Arbeitsplatz gab es keinen Raum für seine Kreativität, die Cocktails waren vorgefertigt. Dabei liegt genau da eine große Stärke von Arslan. Wenn er hinter der Bar steht, dann schüttelt, rührt und mixt er Getränke, verziert und verfeinert sie mit frischem Obst, Kräutern oder Gewürzen und wippt zur Musik mit, die nie zu laut oder zu aufdringlich ist. Seine Gäste sollen sich bei ihm wie in einem modernen, großen Wohnzimmer fühlen, entspannen, den Tag Revue passieren lassen. Sich Zeit für sich selbst und ein gutes Gespräch nehmen. Und dazu Getränke genießen, die Arslan als „abgefahren“ bezeichnet. Daher auch der Name seiner Bar: „Slix“. „Im Formel 1 Jargon ist das die Bezeichnung für abgefahrene Reifen“, sagt der 30-Jährige.