Versorger Enni in Moers Wie sich das Auslaufen der Preisbremsen auswirkt

Falls Preise an den Energiebörsen dauerhaft nachlassen, verspricht Pfeufer dabei weiter, auch Festpreisverträge im kommenden Jahr erneut zu überprüfen. „Wir stehen zu unseren Aussagen, in der so bislang nicht gekannten Krisensituation Einkaufsvorteile auch während Vertragslaufzeiten weiterzugeben.“