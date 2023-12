Versorger Enni in Moers Welche Vorteile Pachtanlagen bieten

Der Solarboom hält an, wenn man auf die statistischen Zahlen schaut. Bereits im März lieferten 2,6 Millionen Solaranlagen 13,4 Prozent des im Jahresverlauf in Deutschland produzierten Stroms. Die sogenannte Nennleistung liegt bei 70.600 Megawatt. Der Anteil der PV-Anlagen an der Stromerzeugung steigt weiterhin.