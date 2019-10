Stiller Feiertag in Moers : Enni harkt die städtischen Friedhöfe für Allerheiligen

Moers Extraschichten für ein sauberes Erscheinungsbild.

Nach einem erneut sehr warmen Sommer geht nun der goldene Herbst zu Ende. Die Bäume haben die Zeichen der Zeit längst erkannt und werfen ihre Blätterpracht ab – und das, obwohl es noch keinen Nachtfrost gab. Auch auf den zehn Moerser Friedhöfen purzelt das Laub bereits in großen Mengen. Und das bedeutet für die Truppe von Friedhofsmeister Karl-Heinz Koelen eine Sisyphusarbeit.

Das 20-köpfige Team der Enni Stadt & Service (Enni) hat alle Hände voll damit zu tun, die zehn städtischen Friedhöfe für die Feiertage Allerheiligen am 1. November und Totensonntag am 24. November vorzubereiten. „Wie in den Vorjahren verstärken wir unser Team mit Kollegen aus dem Bereich Grünflächen. Trotz allen Einsatzes wird an den beiden Feiertagen aber frisch gefallenes Laub auf den Friedhöfen liegen“, bedauert Koelen, der sich diese beiden Tage stets rot im Kalender anstreicht. „Denn dann strömen Katholiken und Protestanten wieder auf die Friedhöfe und gedenken ihrer verstorbenen Angehörigen. Gerade wenn das Wetter schön wird, rechnen wir mit viel Betrieb.“

Mit 52 Hektar Gesamtfläche sind die Moerser Friedhöfe etwa so groß wie 77 Fußballfelder. „Wir werden wieder alles geben, um für ein sauberes Erscheinungsbild zu sorgen. Und das ist eine Herausforderung. An den nun anstehenden Feiertagen soll natürlich alles besonders gepflegt sein. Das gilt für die privaten Gräber genauso wie für die Wege und Grünflächen“, sagt Koelen. So hat der Rasen durch die warmen Temperaturen noch einen Wachstumsschub erhalten und bekommt jetzt erst den letzten Schnitt vor dem Winter. Auch das Ehrengrab von Hanns Dieter Hüsch und die Kriegsgräber erhalten einen neuen Glanz. Nur die alten Steine behalten ihre Patina. „An den beiden Feiertagen werden auf fast allen Moerser Friedhöfen auch Messen und Andachten gefeiert. Das Umfeld der Friedhofskapellen liegt uns da natürlich sehr am Herzen“, sagt Koelen.