In traditionsreichem Gebäude : Enni eröffnet Kundenzentrum in der Moerser Innenstadt

Moers Dort, wo bis 1998 eine der besten Konditoreien der Stadt zu finden war, bedient der Versorger ab Montag seine Kunden. Die Öffnungszeiten werden an die des Einzelhandels angepasst.

Seit Freitag hat die Enni-Unternehmensgruppe ein neues Gesicht und die Moerser Fußgängerzone einen weiteren Anlaufpunkt im Herzen der Stadt: In dem Haus direkt gegenüber des Altmarkts, in dem Klaus Ludewig gemeinsam mit seiner Ehefrau bis Ende 1998 das Traditionscafé Voorgang betrieb, hat der Regionalversorger sein nagelneues Kundenzentrum bezogen.

Ab Montag werden Kunden dort täglich von 10 bis 18 Uhr – von Montag bis Samstag – Dinge rund um die Themen Energie, Wasser, Entsorgung und kommunale Dienstleistungen erledigen können. Die Öffnungszeiten werden an die des Einzelhandels angepasst. Das Kundenzentrum an der Uerdinger Straße öffnet am Samstag zum letzten mal die Türen.

Rechtzeitig zu diesem Neustart erscheint auch Marke Enni in einem neuen, reduzierten Design: in kräftigem Blau, in kleinen Lettern ohne Schnörkel und mit selbstbewusstem Punkt. „Das Kundenzentrum und die relaunchte Marke sollen das Spiegelbild dafür sein, wie wir denken und uns zukünftig entwickeln wollen – modern, nachhaltig und als breit aufgestellte Unternehmensgruppe gemeinsam nah am Kunden“, sagt Enni-Chef Stefan Krämer. Damit stehe das neue Markenbild auch für „das“ große strategische Ziel der Gruppe: das stärkere Zusammenrücken der drei Enni-Unternehmen, das sich räumlich voraussichtlich im September auch durch den Umzug in die neue Firmenzentrale am Jostenhof vollzieht.