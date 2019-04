Moers : Enni baut gefährliche Kreisverkehre um

Foto: Josef Pogorzalek

Moers Die Enni baut die Mini-Kreisverkehre an der Essenberger Straße um. Sie waren vor einigen Jahren an den Kreuzungen zu mehreren Seitenstraßen gebaut worden. Was gut geplant war, stellte sich als Manko heraus, vor allem an der Heinrichstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Viele Verkehrsteilnehmer halten sich hier leider nicht an die Vorfahrtsregeln und überfahren das Hindernis in der Fahrbahnmitte“, sagt Enni-Vorstand Lutz Hormes. Die Polizei registrierte vermehrt Unfälle.