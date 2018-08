Enni-Bandcontest „Deine Bühne“: Votet eure Lieblingsband zur „Night of the Bands 2018“

Enni-Bandcontest „Deine Bühne“ : Votet eure Lieblingsband zur „Night of the Bands“

Eure Stimmen entscheiden darüber, welche Musiker bei der „Night of the Bands“ auf der Bühne stehen. Foto: Pixabay

Niederrhein Für die zweite Auflage des Enni-Bandcontests „Deine Bühne“ werden drei junge Musikgruppen gesucht. Sie treten im Herbst bei der „Night of the Bands“ in Moers, Xanten und Rheinberg auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den drei Siegern des Wettbewerbs winken drei Auftritte sowie eine Gage. Über den Ausgang des Contests entscheiden sowohl das Publikum per Online-Voting als auch eine Fachjury - jeweils zu 50 Prozent. Jeder Klick kann also für eure Lieblingsband entscheidend sein. Das Voting startet am Montag, 30. Juli, und endet am 7. August um 23.59 Uhr.

Fünf Bands haben es in die engere Auswahl geschafft:

MoNoTyp besteht aus vier Mittvierzigern aus Moers und Umgebung. Sie setzen auf deutschsprachige Texte mit viel Tiefgang und handgemachter Rock-Pop-Musik auf hohem Niveau.

Die vier Mitglieder der Alternative-Band The Mourning Post kennen sich schon seit ihrer Schulzeit in Grevenbroich.



Xanten : Black Orchid will zur Enni Night

zurück

weiter

Lost Drill besteht aus Musikern aus Moers und Rheinberg. Die Band orientiert sich an den Dropkick Murphys und Flogging Molly.

Die Mitglieder der noch jungen Band Black Orchid aus Xanten sind Autodidakten, haben aber bereits reichlich Erfahrung gesammelt.

Für den Wuppertaler Rapper CrazyB sind große Bühnen keine Herausforderung.

(kt)