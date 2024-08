Energiewende in Moers So viele PV-Anlagen gibt es auf Dächern in Moers

„Moers steht auf der Sonnenseite“, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Grund für den Jubel: Die Zahl der Photovoltaik-Anlagen in der Stadt wächst. „Während im Jahr 2021 noch 1358 Photovoltaik-Anlagen auf Moerser Dächern installiert waren, hat sich dieser Wert laut ‚Energieatlas NRW‘ innerhalb von zwei Jahren fast verdoppelt (2616 Anlagen)“, so die Stadt. Damit könnten insgesamt knapp 33.000 Kilowattpeak (kWp) Leistung erzeugt werden. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) habe die Zahlen jetzt veröffentlicht. Eine 1-kWp-Pptovoltaik-Anlage kann im Schnitt rund 1000 Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren.