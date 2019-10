Energieversorger aus Moers : Enni-Mitarbeiter stellen eigene Kunst aus

Moers Vor dem Umzug wird das Unternehmensgebäude an der Uerdinger Straße noch einmal verschönert.

Die Räumlichkeiten der Enni-Unternehmensgruppe an der Uerdinger Straße dienen bereits seit Jahren als Ausstellungsfläche für Künstler ganz unterschiedlicher Metiers. So werden Flure und Gänge, die sonst eher einen sehr sachlichen Charme versprühen, zu bunten und abwechslungsreichen Ausstellungsflächen. Zuletzt hatten Mitglieder der Moerser Palette ihre Bilder bei Enni präsentiert. Nun steht ein Tapetenwechsel an, den die Belegschaft selbst übernimmt – aus gutem Grund.

Was den Unternehmensstandort betrifft, hat Enni große Pläne. 2021 beziehen die Mitarbeiter der Unternehmensgruppe am Jostenhof ein neues, gemeinsames Betriebs- und Verwaltungsgebäude. „Wir freuen uns sehr auf den Neubau am Jostenhof, der viele unserer Unternehmenswerte wiederspiegelt, wie zum Beispiel die Ausrichtung an den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit“, sagt Geschäftsführer Stefan Krämer. „Den bevorstehenden Umzug nehmen wir zum Anlass, um auch die Räume an der Uerdinger Straße noch einmal erstrahlen zu lassen.“