Energie-Check in Moers Thermografie-Rundgang mit der Wärmebildkamera

Interessierte sind eingeladen, am Donnerstag, 18. Januar, um 17.30 Uhr teilzunehmen. Start ist am Gemeindezentrum Eick, Am Frankenfeld 18. Die genaue Route hängt von der Lage der angemeldeten Häuser ab. Es handelt sich um eine Aktion der Stadt Moers gemeinsam mit Energieberater Akke Wilmes, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW, und der Initiative „Zukunft Zuhause – Nachhaltig sanieren“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.