Empfang im Innenministerium in Berlin: THW-Kräfte aus Moers für Auslandseinsätze geehrt​ ​

Moers Wo Michael Jansen, Timo Eilhardt und Matthias Kall im Auftrag der Bundesregierung bereits im Einsatz waren und für welche Spezialeinheit der THW-Ortsverband Moers einen Großteil der Mitglieder stellt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock haben in dieser Woche in Berlin mehr als 250 ehrenamtliche Auslandseinsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) empfangen, um ihnen für ihr Engagement seit 2019 in knapp 40 Ländern zu danken. Darunter: drei ehrenamtliche Helfer aus Moers .

Mit dabei waren Michael Jansen, Timo Eilhardt und Matthias Kall vom THW-Ortsverband Moers, die in 2019 und 2020 im Auftrag der Bundesregierung in Tunesien, Jordanien und im Libanon im Einsatz waren. Timo Eilhardt, 51 Jahre, ist seit vielen Jahren ehrenamtlicher Helfer beim THW in Moers und als sogenannter Auslandsexperte Mitglied einer Spezialeinheit, der ‚Schnell-Einsatz Einheit Bergung Ausland‘ (SEEBA). Er und Peter Maßling, 57 Jahre und ebenfalls SEEBA-Mitglied, waren 2020 nach dem schweren Explosionsunglück in Beirut im Libanon als Bergungsspezialisten im Rettungseinsatz. Weil sich Maßling aktuell in einem Auslandseinsatz des THW befindet, konnte er nicht persönlich am Empfang teilnehmen. Der Ortsverband Moers stellt mit sieben Helfern einen Großteil der Mitglieder der SEEBA; Eilhardt war in Beirut der technische Einsatzleiter (Chief of Operation – COO) der gesamten THW-Einheit.